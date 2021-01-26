У Перми появился новый политический куратор из Москвы

Депутат Госдумы Игорь Сапко будет курировать работу пермского реготделения «Единой России» на выборах в нижнюю палату парламента страны. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Соответствующее решение принято федеральным руководством партии.
«Сапко назначен куратором», — сообщил URA.RU инсайдер. Такое решение приняли в центральном исполнительном комитете партии. Сапко предстоит участвовать в работе регионального избирательного штаба и стать связующим звеном с ЦИК «Единой России».
Сапко в беседе с корреспондентом URA.RU не стал опровергать свое назначение, а просто воздержался от комментариев. «Документов на этот счет из ЦИК партии на сегодняшний день не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Единой России». В пресс-службе ЦИК партии на звонок агентства не ответили.
URA.RU рассказывало, что Сапко планирует сам принять участие в выборах в Госдуму по 58 избирательному округу. По этому же округу собирается переизбраться в парламент и другой бывший мэр Перми — Игорь Шубин.
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