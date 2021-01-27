В штабе челябинской ЕР определились с выборными технологами

Алексей Ширинкин вел ряд кампаний партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Подготовкой работы штаба «Единой России» в Челябинской области по выборам в Госдуму занялись политтехнологи Василий Зорин и Алексей Ширинкин. Об этом URA.RU сообщили источники в ЕР.

«Зорин и Ширинкин отвечают за подготовительную работу, — пояснил URA.RU источник. — У каждого кандидата от ЕР, как у одномандатников, так и списочников, будет еще свой технолог. Не исключено, что появится технолог из Москвы, а пока в штабе работают Ширинкин и Зорин».

По словам инсайдера, Ширинкин и Зорин 29 января отправятся в Магнитогорск, чтобы принять участие в первом заседании штаба депутата Госдумы Виталия Бахметьева, который собирается вновь баллотироваться в парламент по Магнитогорскому округу. Штаб проведет вице-губернатор, первый замсекретаря областного президиума партии Анатолий Векшин.

Заседание штаба Бахметьева планировалось провести в конце января. «Выезд в Магнитогорск мы планируем, — подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Денис Моисеев. — В нем примут участие Векшин, который проведет штаб, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин». От прочих комментариев, кто еще будет участвовать в заседании, Моисеев воздержался.

Вяткин приедет в Магнитогорск как федеральный куратор выборов от ЕР. На эту должность его назначили решение ЦИК партии. Зорин был главным технологом от ЕР на выборах в заксобрание региона. По итогам выборов партия набрала большинство голосов в ЗСО. Ширинкин вел нескольких кандидатов от ЕР в ряде избирательных кампаний. Получить комментарий политтехнологов не удалось, их телефоны не отвечают.