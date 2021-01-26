Москва назначила Челябинску нового политического куратора

Дмитрий Вяткин получил новую партийную должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курировать работу челябинского регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму будет депутат российского парламента Дмитрий Вяткин. Он назначен уполномоченным от партии решением ее ЦИК. Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР.

«Вяткин назначен федеральным куратором от ЕР для Челябинской области на выборах в Госдуму, — рассказал источник. — Это значит, что он будет принимать участие в работе областного штаба и собирать информацию о том, как идет избирательная кампания в регионе для ЦИК ЕР. Он также будет озвучивать вводные от Москвы». Вяткин, когда до него дозвонился корреспондент URA.RU, от комментариев воздержался.

«Информация об уполномоченных от партии на выборах в Госдуму будет опубликована позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР. Сам Вяткин будет принимать участие в выборах в новый состав Госдумы. Его кандидатура рассматривается для внесения в региональные списки ЕР. Списки должен возглавить губернатор Алексей Текслер.

На выборах в законодательное собрание региона, которые состоялись в сентябре, куратором от ЕР сначала был замруководителя ЦИК ЕР Роман Любарский. Затем его сменил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. Федеральных кураторов от ЕР на выборах стали назначать в последние годы. Раньше выборы во всех регионах УрФО курировал глава уральского МКС «Единой России», тюменский депутат Госдумы Иван Квитка. В Челябинском региональном отделении ЕР от комментариев по поводу назначению Вяткина федеральным куратором воздержались.

Вяткин работает в Госдуме третий созыв, с 2007 года. В 2016 году он избрался по региональным спискам ЕР. Стал автором федерального закона, принятого Госдумой, о лишении свободы за клевету в интернете. Вяткин потомственный юрист. Его отец Федор Вяткин, почетный гражданин Челябинска, с 1988 по 2013 годы руководил областным судом.