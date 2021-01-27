Силовики пришли с обыском в квартиру Навального

На каком основании силовики пришли с обыском в квартиру, неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Силовики пришли с обыском в квартиру блогера Алексея Навального в Марьине. Об этом сообщает директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК — признан в России иностранным агентом) Иван Жданов.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много „тяжелых“ в масках. Начали ломать дверь», — написал он в своем Twitter. Жданов уточнил, что внутри находится брат Навального — Олег. Информации, на каком основании это проводится, нет.

Ранее Навального, который с декабря находился в федеральном розыске, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский районный суд вынес решение арестовать Навального на 30 суток, сообщает RT. Защита блогера уже обжаловала это решение, пишет РАПСИ .