Силовики пришли с обыском в квартиру Навального

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, омон
На каком основании силовики пришли с обыском в квартиру, неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Силовики пришли с обыском в квартиру блогера Алексея Навального в Марьине. Об этом сообщает директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК — признан в России иностранным агентом) Иван Жданов.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много „тяжелых“ в масках. Начали ломать дверь», — написал он в своем Twitter. Жданов уточнил, что внутри находится брат Навального — Олег. Информации, на каком основании это проводится, нет.

Ранее Навального, который с декабря находился в федеральном розыске, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский районный суд вынес решение арестовать Навального на 30 суток, сообщает RT. Защита блогера уже обжаловала это решение, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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