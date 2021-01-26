26 января 2021

Протестный курганский город присоединился к митингу за Навального

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Шадринский элеватор «Агро-Клевер». Шадринск, город шадринск
Организаторы планируют провести 31 января в Шадринске несанкционированное мероприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Шадринске (Курганская область) 31 января пройдет несанкционированная акция. Информацию о мероприятии 27 января в соцсетях разместили представители регионального штаба политика Алексея Навального. В середине августа 2020 года Шадринск был назван одним из самых конфликтных городов в уральском округе.

«Вместе с Курганом на улицы выйдут и жители Шадринска», — рассказали представители штаба. Несанкционированное мероприятие должно начаться у памятника скульптору Шадру.

На момент написания новости, на telegram-канал, посвященный данному событию были подписаны 19 участников. «Ни мы, ни другие участники канала не агитируем и не заставляем вас принять то или иное решение», — обратился к участникам администратор сообщества. URA.RU обратилось в пресс-службу областного МВД за комментарием по поводу данной акции.

23 января на несанкционированную акцию в Кургане, по данным представителя Штаба Навального, вышли около 500 человек, по данным источника URA.RU из правоохранительных органов, — 110, 20 из них были задержаны. В Шадринске в этот день был одиночный пикет у здания городской администрации. Участника пикета, по его словам, задержали через полминуты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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