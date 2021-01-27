Учителей ЯНАО принуждают ставить вакцину от коронавируса

Педагогов могут отстранить от работы за отказ делать прививку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО школьных учителей заставляют сделать прививку от коронавируса, угрожая отстранить их от работы в случае отказа. Об этом URA.RU сообщила педагог одной из школ Салехарда, попросив сохранить инкогнито. В городском департаменте образования объяснили это требованиями Минздрава РФ.

«Нас заставляют пройти вакцинацию, руководство школы требует как можно скорее дать согласие на прививку. Хотя еще перед началом третьей четверти говорили, что заставлять никого не будут», — рассказала собеседница URA.RU. По ее словам, учителям дали время на раздумья, но в случае отказа преподаватели рискуют остаться без работы.

Вакцинация от коронавируса включена в национальный календарь прививок Минздрава РФ, поэтому ее прохождение обязательно, пояснили в департаменте образования Салехарда. «Работники образовательных организаций, не имеющие медицинских противопоказаний, не имеющие сведения о вакцинации или отказывающиеся проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции, будут отстраняться от работы постановлениями управления Роспотребнадзора по ЯНАО», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе администрации столицы ЯНАО отметили, что учителя относятся к людям, чья профессия связана с высоким риском заболевания инфекциями. «Мы обращаемся к учительскому сообществу с просьбой следовать требованиям и тем самым обезопасить себя и своих учеников, снизить риск распространения заболевания среди детей», — сказали там URA.RU.

Ранее в схожей ситуации оказались врачи. Сотрудников городской больницы Ноябрьска грозили отстранить от работы, если они не поставят вакцину от коронавируса. Официально структуры здравоохранения ЯНАО опровергали это.