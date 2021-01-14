На Ямале идет вакцинация среди медиков, учителей и соцработников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске сотрудников центральной городской больницы угрожают отстранить от работы, если они не поставят вакцину от коронавируса. Об этом заявили медики, предоставившие URA.RU скриншот сообщения от руководства. Официально в структурах здравоохранения ЯНАО опровергают эту информацию.

«Коллеги, призываю вакцинироваться! В случае необоснованных отказов среди медицинских работников администрацией ЦГБ и департаментом здравоохранения ЯНАО будут вынесены решения административного характера: это временное отстранение от работы, недопуск вновь поступающих на работу в ковидные госпитали», — говорится в сообщении, которое якобы распространяет руководство Ноябрьской больницы.

В департаменте здравоохранения ЯНАО заявили URA.RU, что данные являются фейком, поскольку вакцинация от коронавируса «проходит исключительно на добровольной основе». «Никаких принуждений со стороны медицинских организаций и окружного департамента здравоохранения нет. Санкции для непривитых сотрудников не предусмотрены», — сказали в пресс-службе ведомства.

Руководство Ноябрьской больницы начало проверку по факту публикации скриншота, сообщили URA.RU в учреждении. «Если подтвердится, что автором сообщения является сотрудник учреждения, то с ним будет проведена разъяснительная работа», — отметили представители больницы.

Ранее в ЯНАО поступило больше 2700 доз российского препарата «Спутник V». Под вакцинацию попадают врачи, педагоги, работники социальной сферы. На днях в ямальских больницах начали прививать пенсионеров.

Фото: читатель URA.RU