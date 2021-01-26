В челябинском районе второй раз срываются выборы главы

Судьба Николая Шимановича решится в ходе переговоров с катав-ивановскими единороссами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначенные на 28 января выборы главы Катав-Ивановского района грозят сорваться. Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения «Единой России» не смогла согласовать кандидатуру считающегося фаворитом выборов Николая Шимановича, сообщили источники URA.RU в партийных кругах, а также подтвердили в региональном исполкоме партии.

«Вопрос о рассмотрении кандидатуры Шимановича на пост главы Катав-Ивановского района не был внесен в повестку заседания комиссии», — подтвердили URA.RU в региональном исполкоме «Единой России». Сам он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Кандидатуру Шимановича как будущего главы района должен был внести районный полисовет «ЕР». Но он не смог собраться. «Возглавлявший его Николай Рудаков в конце прошлого года покинул должность по настоянию президиума областной „ЕР“ после сорванных депутатами выборов. С тех пор заседания политсовета не проводятся», — пояснил URA.RU собеседник. По словам инсайдера, сейчас с членами фракции единороссов в районном собрании идут прямые переговоры, чтобы завтра они поддержали Шимановича

Власть в Катав-Ивановском районе должна была обновиться еще в ноябре 2020 года, но депутаты отказались поддержать переизбрание главы Евгения Киршина. Сейчас он продолжает управлять муниципалитетом до появления нового руководителя. Конкурсная комиссия допустила до участия в выборах двух кандидатов: вице-мэра Усть-Катава Сергея Харитонова и экс-главу Трехгорного Шимановича, ныне занимающегося адвокатской практикой.