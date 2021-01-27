Казаки готовы охранять «дворец Путина» в Геленджике

Казаки готовы к предложению охранять дворец в Геленджике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казаки готовы заняться охраной дворца в Геленджике, который именуют «дворцом Путина». Атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов заявил, что их патрули могут быть направлены туда после поступления предложения и оплаты.

«У нас есть охранное предприятие, если к нам выйдут с таким предложением и готовы будут оплачивать — как любое охранное предприятие, мы можем эти услуги оказать», — сообщил Зырянов изданию «Подъем». Он уточнил, что к объекту тяжело добраться, так как он находится в горной местности и к ему ведет лишь одна дорога, на которой установлен КПП.

Ранее блогер Алексей Навальный выложил расследование об этом дворце. Президент России отрицает владение им. В Кремле при этом заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, сообщает RT. Федеральная служба охраны заявила, что в районе Геленджика у них нет объектов, пишет «Национальная служба новостей».