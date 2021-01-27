Казаки готовы охранять «дворец Путина» в Геленджике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, казак, медицинская маска, головной убор, папаха, масочный режим
Казаки готовы к предложению охранять дворец в Геленджике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казаки готовы заняться охраной дворца в Геленджике, который именуют «дворцом Путина». Атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов заявил, что их патрули могут быть направлены туда после поступления предложения и оплаты.

«У нас есть охранное предприятие, если к нам выйдут с таким предложением и готовы будут оплачивать — как любое охранное предприятие, мы можем эти услуги оказать», — сообщил Зырянов изданию «Подъем». Он уточнил, что к объекту тяжело добраться, так как он находится в горной местности и к ему ведет лишь одна дорога, на которой установлен КПП.

Ранее блогер Алексей Навальный выложил расследование об этом дворце. Президент России отрицает владение им. В Кремле при этом заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, сообщает RT. Федеральная служба охраны заявила, что в районе Геленджика у них нет объектов, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...