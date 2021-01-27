Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, и за последние два месяца таких число таких пациентов увеличилось на 3%. Об этом на научно-практическом семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству» заявила заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.
«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.
За последние два месяца, добавила она, количество пациентов с тяжелым течением болезни увеличилось на 3%. Все они характеризуются «выраженным снижением сатурации менее 90%». Тем не менее, как ранее сообщало URA.RU, сотрудник центра имени Гамалеи, старейший вирусолог России Феликс Ершов уверен, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Ограничения в стране могут быть сняты уже к лету.
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