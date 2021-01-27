В Роспотребнадзоре предупредили молодежь о тяжелой форме COVID. Таких пациентов стало больше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , скорая помощь, защитная одежда, машина скорой помощи, медицина, covid19, коронавирус, врач в защитном костюме
Врачи стали чаще сталкиваться с тяжелым течением болезни среди молодых пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, и за последние два месяца таких число таких пациентов увеличилось на 3%. Об этом на научно-практическом семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству» заявила заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.

За последние два месяца, добавила она, количество пациентов с тяжелым течением болезни увеличилось на 3%. Все они характеризуются «выраженным снижением сатурации менее 90%». Тем не менее, как ранее сообщало URA.RU, сотрудник центра имени Гамалеи, старейший вирусолог России Феликс Ершов уверен, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Ограничения в стране могут быть сняты уже к лету.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...