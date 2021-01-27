Мэр из ХМАО назвала заказным уголовное преследование

Глава Белого Яра Елена Никифорова считает себя невиновной в предъявляемых обвинениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава поселка Белый Яр (Сургутский район) Елена Никифорова считает возбужденные против нее три уголовных дела политическим заказом. Об этом она заявила во время общения с URA.RU.

«Я по-прежнему остаюсь уверенной, что ни по одному из уголовных дел я закон не нарушила. Мне аж страшно делается, кому я переступила дорогу. Зарождаются подозрения, что кому-то сильно нужно мое кресло. Здесь [в Белом Яре] нет земли, бюджет глубоко дотационный, но это хорошая площадка для политического старта. То, что мне вменяют в вину, делал практически каждый глава. Везде есть аварийное жилье, подрядчики, с которыми мы расторгаем контракты, служебное жилье выделяет каждый из глав», — считает Никифорова.

Она также добавила, что о возбуждении последнего уголовного дела по статье — «халатность» она узнала из СМИ. Глава Белого яра подозревается в том, что не предпринимала в течение нескольких лет никаких действий в расселении дома, который признан аварийным. Сама чиновница утверждает, что жители многоэтажки с этим вопросом не обращались, а пошли сразу в прокуратуру, которая обязала мэрию провести экспертизу и признать дом аварийным. «Решение судебное вступило в силу, но тем не менее, несмотря на это, мы воспользуемся правом на обжалование, поскольку считает, что данным решением ущемлены интересы других собственников», — прокомментировала Никифорова.

Источник URA.RU в силовых структурах считает, что у следователей имеются все аргументы, чтобы довести все эпизоды уголовных дел до суда. «Это может быть не последнее уголовное дело по администрации Белого Яра», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что на Никифорову возбуждено уже три уголовных дела. Помимо халатности, она обвиняется в том, что раздала порядка двух десятков квартир под служебное жилье вместо льготников. Другой эпизод связан с незаконным разрывом контракта на очистку улиц поселка от снега.