В Госдуме обсудят вопрос введения урока цифровой безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проанализировал социальные сети и нашел больше 50 широко растиражированных фейков, связанных с несанкционированными митингами 23 января. Итогом этой работы может стать введение в школах уроков цифровой безопасности. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.

В контексте фейков, по словам депутата, речь идет и о фальшивых сотрудниках полиции, которые на видео срывали с себя погоны, и о якобы поступившем силовикам сигнале стрелять по митингующим на поражение. «Максимальная концентрация фейков выявлена на платформе TikTok, целевая аудитория которой — дети и подростки. Это очень нехорошая тенденция. Здесь пытались использовать присущую молодёжи максималистскую психологию. Молодёжь ведь всегда революционна по своей сути», — сказал Хинштейн в интервью RT, добавив, что накануне и в день проведения очередных несанкционированных акций такие сообщения будут распространяться еще.

На сегодняшний день власти обеспокоены тем, что молодое поколение не обучают основам цифровой безопасности. Проверка тех или иных фактов для молодых людей — процесс сложный. Решением проблемы может стать опыт Китая, считает парламентарий. Там детей погружают в цифровую среду с дошкольного возраста: «Мы планируем обсудить данную проблему с профильными ведомствами, чтобы подумать о внедрении уроков цифровой безопасности и в наших школах».

В 2015 году Алексей Навальный, после приговора за мошенничество по «делу Ив Роше», оказался на испытательном сроке. Сейчас блогера арестовали из-за того, что он много раз отказывался отмечаться в полиции без объективных причин. Претензии ФСИН не касаются времени, когда Навальный лечился в Германии. Ведомство официально предупреждало его о возможной замене условного срока на реальный уже после того, как клиника «Шарите» заявила об излечении блогера. Каждый год срок с условного на реальный изменяют 15 тысячам россиян. На оне ареста блогера в российских городах 23 января прошли несанкционированные акции протеста.