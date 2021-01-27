27 января 2021

Киркоров будет представлять на «Евровидении-2021» Молдавию

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Певец Филипп Киркоров выступит на «Евровидении-2021» с Натальей Гордиенко Фото: wikipedia.org

Российский певец Филипп Киркоров официально подтвердил, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» от Молдавии. С собой он собирается взять молдавскую певицу.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять „Евровидение-2021“ вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров в Instagram. Артист уточнил, что они с Гордиенко готовят «сладкую премьеру» и песню можно будет услышать совсем скоро.

Ранее рэпер Моргенштерн также высказал намерение поехать «Евровидение-2021». Заявление он тоже опубликовал в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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