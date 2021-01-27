Киркоров будет представлять на «Евровидении-2021» Молдавию

Российский певец Филипп Киркоров официально подтвердил, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» от Молдавии. С собой он собирается взять молдавскую певицу.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять „Евровидение-2021“ вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров в Instagram. Артист уточнил, что они с Гордиенко готовят «сладкую премьеру» и песню можно будет услышать совсем скоро.
Ранее рэпер Моргенштерн также высказал намерение поехать «Евровидение-2021». Заявление он тоже опубликовал в Instagram.
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