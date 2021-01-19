19 января 2021

Моргенштерн заявил, что готов ехать на «Евровидение»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моргенштерн выразил уверенность, что сможет победить на конкурсе Фото: Instagram, morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн высказал намерение поехать на конкурс «Евровидение-2021». Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Я готов ехать на „Евровидение“», — написал артист. Заявление он опубликовал в stories. В следующем слайде он написал нецензурный глагол, который означает его уверенность в победе на конкурсе.

URA.RU обратилось за комментарием по этому поводу к PR-директору артиста. На момент публикации ответа получено не было.

Ранее в разговоре с URA.RU продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на «Евровидение» Моргенштерна. При этом группа Little Big, считает Пригожин, могла бы достойно выступить на «Евровидении», но Россия не должна повторно заявлять артистов на участие в конкурсе, отметил он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...