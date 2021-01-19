Моргенштерн заявил, что готов ехать на «Евровидение»

Рэпер Моргенштерн высказал намерение поехать на конкурс «Евровидение-2021». Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Я готов ехать на „Евровидение“», — написал артист. Заявление он опубликовал в stories. В следующем слайде он написал нецензурный глагол, который означает его уверенность в победе на конкурсе.
URA.RU обратилось за комментарием по этому поводу к PR-директору артиста. На момент публикации ответа получено не было.
Ранее в разговоре с URA.RU продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на «Евровидение» Моргенштерна. При этом группа Little Big, считает Пригожин, могла бы достойно выступить на «Евровидении», но Россия не должна повторно заявлять артистов на участие в конкурсе, отметил он.
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