27 января 2021
26 января 2021

Что разрешено и что запрещено карантином в Тюменской области. Актуальный список URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 28 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Спортсменам и сопровождающим их специалистам из состава сборных команд Тюменской области и России разрешили выезжать в другие регионы РФ и страны. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Ранее из-за ограничений режима повышенной готовности подобные поездки были под запретом. Актуальный список требований карантина — в материале URA.RU.

Разрешено:

  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);
  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Очное обучение для всех школьников;
  • Проведение богослужений;

  • Выезд юниоров, молодежи и взрослых спортсменов (а также сопровождающих), входящих в составы сборных команд Тюменской области и России в другие страны и субъекты РФ.

Запрещено:

  • Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
  • Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;
  • Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте (в том числе, в такси);
  • Действует запрет на проведение массовых мероприятий (праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек);
  • Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей;
  • Исполнительным органам власти — осуществлять личный прием граждан;
  • Размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях;

  • Регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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