Режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 28 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спортсменам и сопровождающим их специалистам из состава сборных команд Тюменской области и России разрешили выезжать в другие регионы РФ и страны. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Ранее из-за ограничений режима повышенной готовности подобные поездки были под запретом. Актуальный список требований карантина — в материале URA.RU.

Разрешено:

Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;

Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);

Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия;

Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;

Очное обучение для всех школьников;

Проведение богослужений;

Выезд юниоров, молодежи и взрослых спортсменов (а также сопровождающих), входящих в составы сборных команд Тюменской области и России в другие страны и субъекты РФ.

Запрещено:

Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;

Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;

Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;

Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте (в том числе, в такси);

Действует запрет на проведение массовых мероприятий (праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек);

Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей;

Исполнительным органам власти — осуществлять личный прием граждан;

Размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях;

Регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.