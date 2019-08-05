Умер пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

Один из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе, произошедшем на минувшей неделе, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.
«В больнице умер один из пострадавших, сейчас в медучреждении остается еще один пострадавший, еще троих перевели на амбулаторное лечение», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.
31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек. По предварительным данным, причиной стала детонация специзделия. Пермскими следователями уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Пермский пороховой завод — крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса в Прикамье. Компания изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, порох для стрелкового оружия и другое.