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Умер пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, палата, клиника, реабилитационный центр, больница
В пермской больнице сейчас находятся еще пять человекФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Один из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе, произошедшем на минувшей неделе, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

«В больнице умер один из пострадавших, сейчас в медучреждении остается еще один пострадавший, еще троих перевели на амбулаторное лечение», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек. По предварительным данным, причиной стала детонация специзделия. Пермскими следователями уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Пермский пороховой завод — крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса в Прикамье. Компания изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, порох для стрелкового оружия и другое.

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