После взрыва на пороховом заводе в Перми возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на Пермском пороховом заводе, при котором пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю.
По данным следователей, 31 июля на территории предприятия пятеро работников получили травмы различной степени тяжести, после чего были госпитализированы. В связи с этим следственным отделом по Кировскому району Перми регионального СУ СК РФ инициировано уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
«В ближайшее время с применением высокотехнологичной криминалистической техники будет проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка технической документации, видеозаписи камер наблюдения», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что взрыв на Пермском пороховом заводе мог произойти из-за детонации специзделия. Из-за ЧП пострадали пять человек: двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, один из них получил ожоги 35% тела, второй 60%. Предприятие является крупнейшим заводом оборонно-промышленного комплекса в Пермском крае.