Мэр Екатеринбурга уволил главу района

Андрей Курочкин возглавлял Железнодорожный район с 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал заявление на увольнение главы Железнодорожного района Андрея Курочкина, сообщили два источника URA.RU в городских структурах власти и подтвердил сам чиновник. По словам Курочкина, исполнять обязанности главы района будет его заместитель Лилия Белоболоцкая.

«Я написал заявление [на увольнение] с сегодняшнего дня», — сказал URA.RU Курочкин. Он возглавлял администрацию Железнодорожного района с 2016 года, а до этого в течение 14 лет занимал различные должности во властной структуре.

Причины кадровой перестановки пока неизвестны. Железнодорожный район — один из трех районов города, которые уже объехал врио мэра Алексей Орлов (два других — Верх-Исетский и Чкаловский). Ранее URA.RU писало, что глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин в ближайшее время так же покинет городскую власть.