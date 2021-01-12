Источник: в Екатеринбурге сменится глава крупнейшего района

Вячеслав Мишарин отвечает за Чкаловский район с 2008 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Глава Чкаловского района Екатеринбурга (считается крупнейшим по площади) Вячеслав Мишарин в феврале покинет администрацию, сообщили URA.RU два источника в городских структурах власти. По данным агентства, в последние месяцы за место преемника Мишарина спорили две группы — из окружения экс-мэра Александра Высокинского и руководства гордумы.

«Мишарин с большой долей вероятности покинет свой пост — из-за проблем со здоровьем», — поделился инсайдер. По словам другого собеседника URA.RU, в конце 2020 года Мишарину подбирали замену: «[Бывший вице-мэр по СМИ] Екатерина Куземка лоббировала на место главы района первого заместителя Мишарина Ивана Корякина, а соратники [спикера гордумы Игоря] Володина — зама Мишарина по соцполитике Евгения Шипицына».

Сам Вячеслав Мишарин, который управляет Чкаловским районом с 2008 года, заявил URA.RU, что в связи со сменой власти в городе контракты всех глав районов Екатеринбурга действуют до 1 февраля. «После этого срока будут и комментарии», — сказал Мишарин. Екатерина Куземка и Игорь Володин на момент публикации были недоступны для звонка.

В начале февраля в Екатеринбурге завершится конкурс на место нового мэра, освободившееся после отставки Александра Высокинского 22 декабря 2020 года. Сейчас его обязанности временно исполняет первый вице-мэр Алексей Орлов. 1 февраля конкурсная комиссия порекомендует гордуме одного или нескольких кандидатов на пост мэра, а 9 февраля депутаты выберут нового главу. Им, как ожидается, станет Орлов.