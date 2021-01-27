Cиловики срочно выехали к месту пожара на пороховой завод в Перми

Следователи выехали на Пермский пороховой завод, где произошел пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники следственного комитета и прокуратуры Перми выехали на пороховой завод, где сегодня произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ведомствах.

«К месту происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. В ближайшее время они приступят к осмотру [места происшествия]», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю. В прокуратуре Кировского района агентству заявили, что расследованием причины ЧП на заводе займется Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов на особорежимных объектах. Получить оперативный комментарий пресс-службы прокуратуры края не удалось.

Пожар на Пермском пороховом заводе, расположенном в Кировском районе произошел утром 28 января. Представитель завода Елена Бублик сообщила URA.RU, что ему предшествовала вспышка. Что послужило причиной возгорания, сейчас устанавливается.

В минздраве Пермского края сообщили о трех пострадавших в результате инцидента. Они доставлены в городской ожоговый центр. Информацию о состоянии пострадавших в минздраве сейчас уточняют.