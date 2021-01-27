Юристы: кто может рассчитывать на прибавку к зарплате с 1 февраля

Все работодатели обязаны проиндексировать зарплаты своих сотрудников на уровень роста потребительских цен с 1 февраля текущего года, согласно новым поправкам в Конституцию РФ. Однако юристы объяснили, что некоторые предприниматели смогут избежать дополнительных трат.
«Согласно свежепринятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен», — рассказал изданию
Бюджетные организации проводят индексацию зарплаты в обязательном порядке. Коммерческие же могут руководствоваться соглашениями и локальными нормативными актами. Юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев объяснил, что работодатель может самостоятельно определить периодичность перерасчета, установить сумму прибавки и перечень выплат, подлежащих индексации. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников добавил, что обязательно проиндексируют все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада
Уткин уточнил, что маловероятно, что все компании будут повышать зарплаты, но он считает, что в следующем году за этим серьезно начнут следить Роструд и ФНС. В случае отказа от индексации, работодателю грозит штраф. Для организаций он может достигать 50 тысяч рублей.
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала, что власти привлекут дополнительные 200 миллиардов рублей на повышение окладов учителей. Это необходимо, чтобы базовые ставки и оклады превысили уровень МРОТ. С января 2021 года изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, пишет RT. Теперь они составляют 12 792 рублей и 11 653 рубля соответственно.
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