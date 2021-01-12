Госдума РФ: сколько денег потратят на повышение зарплат учителям

Оклад будет составлять не менее 70% от зарплаты учителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти привлекут дополнительные 200 миллиардов рублей на повышение окладов учителей. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Чтобы базовые ставки и оклады только учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 миллиардов рублей», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Тутову. Гарантированную часть зарплаты педагогов за норму учебной нагрузки установят на уровне не ниже 70% от средней зарплаты в регионе, отметила парламентарий.

В ходе весенней сессии Госдума рассмотрит сразу два законопроекта о повышении зарплат учителей, добавила Тутова. Первый документ касается конкретно базовой ставки, второй — статуса педагога. Зарплату, согласно будущим законам, будут начислять по единым федеральным стандартам. Это, по словам Тутовой, внесет вклад в борьбу с кадровым кризисом в сфере образования.

О проблеме низких зарплат учителей ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В ходе декабрьской пресс-конференции глава государства отмечал, что педагог не должен зарабатывать столько же, сколько уборщица. В Профсоюзе образования добавляли, что оклад педагога должен быть не менее 70% от зарплаты. Позднее депутаты Госдумы пообещали URA.RU, что зарплаты учителей в 2021 году вырастут.