СК возбудил дело в отношении Леонида Волкова

В отношении уроженца Свердловской области, координатора региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«В отношении Волкова <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а, в“ ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“) несовершеннолетних к совершению противоправных действий)», — говорится в сообщении. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств его виновности.
Алексея Навального задержали в Шереметьево. Блогер арестован до решения суда. Он многократно нарушал условия испытательного срока, на котором находился с 2015 года по «делу Ив Роше». Его предупреждали о возможности замены условного срока на реальный после каждого пропуска явки. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Несогласованные митинги в поддержку Навального прошли 23 января. Волков анонсировал новые протесты.
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