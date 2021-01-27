Свердловская элита простилась с умершим депутатом

Владимир Терешков скончался от тромбоэмболии 26 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге попрощались с председателем бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимиром Терешковым. Панихида состоялась в областном Театре драмы, тело депутата было выставлено на постаменте в холле второго этажа в закрытом гробу.

Присутствующие не говорили речей, ведущий церемонии зачитывал соболезнования семье покойного от руководителей различных региональных ведомств. Большинство из них отмечали, что Владимир Терешков был профессионалом высокого уровня в сфере финансов, который в течение четырех депутатских созывов возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проводить парламентария в последний путь пришли члены свердловского правительства во главе с губернатором Евгением Куйвашевым: заместители губернатора Азат Салихов, Валерий Чайников, Олег Чемезов, Сергей Зырянов, министры Алексей Кузнецов, Денис Мамонтов, Светлана Учайкина, а также замминистра экономики Андрей Корюков. Кроме того, на прощании появился председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов.

Практически в полном составе пришли депутаты заксобрания во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. Более того, на панихиде присутствовали и бывшие члены ЗС, в частности, эсер Армен Карапетян, лишенный мандата в 2018 году за сокрытие части доходов от декларирования.

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов появился в сопровождении своих заместителей Владимира Боликова, Алексея Бубнова и главы Ленинского района Дмитрия Ноженко. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев приехал без сопровождения.

В траурном зале также был замечен экс-глава Екатеринбурга Александр Якоб. Экс-мэр, а ныне первый замгубернатора Александр Высокинский попрощаться с Терешковым не пришел. Показательно, что из состава городской думы Екатеринбурга на панихиду пришел только бывший вице-мэр Михаил Матвеев.

Внушительной оказалась делегация Верх-Исетского района Екатеринбурга, который до 2004 года возглавлял Владимир Терешков: на прощание пришел нынешний глава района Андрей Морозов в сопровождении сотрудников префектуры. В траурной церемонии приняли участие ректор УрГЭУ Яков Силин, которого продвигают на пост главы Общественной палаты Екатеринбурга, а также известный предприниматель, бывший депутат областного парламента Анатолий Павлов.

По окончании панихиды гроб с телом Владимира Терешкова доставили на Восточное кладбище в Екатеринбурге: он пожелал быть захороненным рядом с родными. Председатель бюджетного комитета скончался рано утром 26 января. В качестве причины смерти называют тромбоэмболию. Собеседники URA.RU в заксобрании и мэрии Екатеринбурга предполагают, что трагедия могла быть вызвана перенесенным коронавирусом COVID-19.

Депутаты заксобрания пришли во главе со спикером Людмилой Бабушкиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Анатолий Павлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Терешков пожелал, чтобы его похоронили на Восточном кладбище Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU