27 января 2021

Инсайдеры: министр Мантуров отменил поездку в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония открытия международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург , мантуров денис, портрет
Дениса Мантурова ждали в Кургане 29 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которого ждали в Кургане 29 января, не приедет в регион. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«Мантуров не приедет в эту пятницу», — заявил один из инсайдеров. По его словам, в регионе уже не ждут и других сотрудников Минпромторга РФ. Другой источник предположил, что визит может состояться в другой день.

Получить оперативные комментарии пресс-службы Минпромторга URA.RU не удалось — указанный на сайте телефон был постоянно занят. Также не получилось дозвониться до приемной ведомства. Пока не известно, состоится ли в Кургане совещание по развитию промышленности, участие в котором должен был принять Мантуров. URA.RU запросило эту информацию в региональном департаменте информационной и внутренней политики, на момент публикации ответ не поступал.

О возможном визите Мантурова в Курган стало известно в начале недели. Ожидалось, что министру покажут ряд промышленных предприятий, после чего планировалось провести совещание по развитию промышленности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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