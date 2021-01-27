27 января 2021

Глава свердловского минздрава назначил нового заместителя. «Расстрельная должность»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов назначил нового заместителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В министерстве здравоохранения Свердловской области новое назначение. 27 января заместителем министра стала Екатерина Ютяева. Она будет курировать направление, связанное с коронавирусом, сообщил информированный источник URA.RU.

«Федеральный Минздрав указал, что в регионе нет ответственного зама за коронавирус и прочие социально значимые инфекции. Никто не захотел. Екатерина согласилась на расстрельную должность», — сообщил инсайдер. По его данным, она стала седьмым заместителем главы свердловского минздрава Андрея Карлова (включая первого заместителя).

По данным собеседника агентства, ранее Ютяева была заместителем завотделом специализированной помощи минздрава. До этого трудилась на кафедре дерматовенерологии. Получить комментарий в пресс-службе минздрава не удалось — на момент публикации новости ответа на запрос корреспондента не поступило.

В декабре 2020 года URA.RU сообщало, что у главы минздрава появится первый заместитель, а общее число заместителей увеличится с пяти до шести. Также ожидалось, что у министра появится второй советник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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