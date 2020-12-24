В свердловском минздраве кадровые перестановки

У министра Андрея Карлова появится новые подчиненные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В министерстве здравоохранения Свердловской области изменилась структура. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации региона. По данным инсайдеров, изменения связаны с присоединением горздрава Екатеринбурга.

Согласно документу, у главы минздрава появится первый заместитель, а общее число заместителей увеличится с пяти до шести. Также появится второй советник. Предполагается, что одну из этих должностей займет нынешний глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов. В пресс-службе областного минздрава URA.RU сообщили, что не располагают сведениями, кто займет новые должности.

Объединение горздрава Екатеринбурга и минздрава области началось после визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в июле 2020 года. После этого глава свердловского минздрава Андрей Цветков ушел в отставку, его сменил Андрей Карлов.