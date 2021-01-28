В Кремле высказались о задержаниях сторонников Навального

Задержания сторонников Алексея Навального и обыски — работа правоохранительных органов, заявили в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержания сторонников блогера Алексея Навального и обыски у его близких — планомерная работа правоохранительных органов, обусловленная нарушением российского законодательства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы высказывали обеспокоенность до того, как происходили эти события. Сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов РФ», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

В России 23 января прошли митинги во многих крупных городах России в поддержку Навального, которого задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, пишет RT. После несогласованных акций протеста Следственный комитет РФ завел уголовные дела, сообщает телеканал 360. При этом 27 января силовики устроили массовые обыски у сторонников и родных Навального по делу о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Брата Навального Олега и юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) Любовь Соболь задержали на 48 часов, уточняет «Национальная служба новостей».