Артист Лановой попал в реанимацию после коронавируса

Народный артист СССР Василий Лановой попал в реанимацию. Об этом сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — рассказал ТАСС Крок. При этом, как рассказал друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо, его тест на коронавирус уже показывает отрицательный результат, однако организм ослаб после лечения.
У артиста и его жены Ирины Купченко обнаружили коронавирус 2 января. Крок рассказывал, что у Ланового был кашель и температура, сообщает RT.
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