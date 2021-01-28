Артист Лановой попал в реанимацию после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, лановой василий
Артист заразился коронавирусом 2 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Народный артист СССР Василий Лановой попал в реанимацию. Об этом сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — рассказал ТАСС Крок. При этом, как рассказал друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо, его тест на коронавирус уже показывает отрицательный результат, однако организм ослаб после лечения.

У артиста и его жены Ирины Купченко обнаружили коронавирус 2 января. Крок рассказывал, что у Ланового был кашель и температура, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...