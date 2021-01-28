Минздрав РФ: привитый человек может стать носителем коронавируса

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Людям, сделавшим прививку, стоит соблюдать противоэпидемические меры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинированный от коронавируса человек может быть носителем вируса. Об этом журналистам рассказал и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

По его словам, это связано с тем, что инфекция способна попадать на слизистые оболочки и выделяться во внешнюю среду. «Привитый человек защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — передает слова Лиознова ТАСС. Специалист добавил, что людям, сделавшим прививку, стоит соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту. В эфире «Национальной службы новостей» Болибок также отметил, что в РФ можно снимать ограничительные меры, поскольку удалось сформировать ощутимую прослойку коллективного иммунитета естественным путем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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