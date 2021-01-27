Андрей Курочкин объяснил отставку «семейными обстоятельствами» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Увольнение главы Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина связано с семейными обстоятельствами, сообщил источник URA.RU, присутствовавший на прощальной встрече чиновника с коллективом. По словам собеседников агентства в городских структурах власти, для окружения Курочкина его отставка стала неожиданностью.

«Андрей Викторович попрощался [на встрече]. Также он сказал, что покидает должность по семейным обстоятельствам», — поделился инсайдер.

Источник URA.RU в мэрии уточнил, что главам других районов Курочкин рассказал об увольнении накануне в корпоративном чате в WhatsApp, не раскрыв причины. «Решение принималось слишком стремительно — буквально одним днем. Это вызывает подозрения. Конечно, дело не в уборке снега: к Курочкину по этому поводу не было ни одного отдельного замечания — ситуация во всех районах примерно одинаковая», — сказал городской чиновник.

Сам Андрей Курочкин на момент публикации не ответил на звонок корреспондента. Он возглавлял администрацию Железнодорожного района с 2016 года, а до этого в течение 14 лет занимал различные должности во властной структуре. Сейчас его обязанности исполняет замглавы района Лилия Белоблоцкая.