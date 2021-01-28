Путин рассказал, сколько россиян привьют от коронавируса

Привить нужно порядка 68 миллионов граждан, сказал президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производство вакцины от коронавируса в России идет с опережением графика, а привить от COVID нужно около 68 миллионов человек. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили. Мне (глава Роспотребнадзора Анна) Попова докладывала вчера — 68 миллионов. Примерно на такие же показатели должны выйти по вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией», — рассказал глава государства.

Ранее по поручению президента в России началась массовая вакцинация от COVID, напоминает RT. Врачи заявили, что вакцина противопоказана людям с обострением хронических или аллергических заболеваний. Также ученые отметили, что после первой прививки от коронавируса и ревакцинации россиянам в течение месяца и больше следует уделять особое внимание своему здоровью, чтобы не заболеть.