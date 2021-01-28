Источник: самый богатый депутат Перми покидает думу

Владимир Плотников не намерен переизбираться на новый срок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-президент Федерации дзюдо России, депутат Пермской городской думы Владимир Плотников не будет участвовать в избирательной кампании 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Плотников уже несколько лет подряд показывает самый высокий доход среди всех депутатов гордумы.

«Плотников больше не будет переизбираться. Сейчас идет подбор кандидатов, кто сможет занять место в думе по его округу», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что команда Плотникова в любом случае хочет сохранить контроль над избирательным округом и планирует выдвинуть кандидатом своего человека.

Представители Плотникова в беседе с корреспондентом URA.RU не подтвердили данную информацию. «Вопрос участия Владимира Ивановича в предстоящей избирательной кампании не обсуждался», — сообщили URA.RU.

URA.RU рассказывало, что Плотников в 2019 году официально заработал более 350 млн рублей. Это на 150 млн рублей больше, чем в 2018 году. В его собственности есть Rolls Royce Ghost и Mercedes-Benz S63. Второе место по доходам в думе показал Алексей Демкин (около 56 млн рублей), который сейчас исполняет обязанности мэра. Плотников избирался в думу Перми с 2011 года.