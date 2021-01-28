Власти РФ раскрыли, когда россияне смогут отказаться от масок

В 2021 году россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, во-вторых, мы прививаемся», — цитирует ТАСС Попову. Также глава Роспотребнадзора отметила, что антитела к коронавирусу выработаны примерно у 20-25% россиян.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что большинство ограничений из-за коронавируса будут снимать в середине года. К этому времени вакцину получат 60-70% населения, сообщает «Национальная служба новостей». Однако иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и продолжительный, чем поствакцинальный иммунитет, уточняет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в