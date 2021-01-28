Власти РФ раскрыли, когда россияне смогут отказаться от масок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка современного искусства Артчоус. Тюмень, человек в маске, люди в масках
Россияне, возможно, снимут маски уже в этом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 2021 году россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, во-вторых, мы прививаемся», — цитирует ТАСС Попову. Также глава Роспотребнадзора отметила, что антитела к коронавирусу выработаны примерно у 20-25% россиян.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что большинство ограничений из-за коронавируса будут снимать в середине года. К этому времени вакцину получат 60-70% населения, сообщает «Национальная служба новостей». Однако иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и продолжительный, чем поствакцинальный иммунитет, уточняет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...