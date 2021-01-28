Власти разрешили полеты за границу из двух уральских городов

Два уральских аэропорта открыли для международных перелетов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 8 февраля аэропорты Екатеринбурга и Перми возобновляют международные перелеты. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«С 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что РФ возобновила авиасообщение с 19 странами, включая Мальдивы, Египет, Турцию, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Японию, Вьетнам, Кубу, Индию, Эфиопию, Катар и Финляндию. Также с 8 февраля увеличивается число регулярных рейсов в Египет из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновляет международное авиасообщение, но лишь с двумя странами: Арменией и Беларусью. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за нового штамма коронавируса Россия вновь закрыла рейсы в Великобританию. Приостановка авиасообщения с королевством продлено до 1 февраля, уточняет «Национальная служба новостей».