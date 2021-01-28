Скончался легендарный артист Василий Лановой

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной стал коронавирус. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», — передает телеканал «360». Вместе с ним COVID-19 заболела жена артиста Ирина Купченко.
О болезни Василия Ланового стало известно 2 января. Несмотря на то, что артист чувствовал себя хорошо, из-за преклонного возраста (86 лет) было принято решение о его госпитализации. 28 января стало известно, что он попал в реанимацию. При этом, как рассказал друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо, его тест на коронавирус уже показывал отрицательный результат, но организм ослаб после лечения.
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