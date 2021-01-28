28 января 2021

Скончался легендарный артист Василий Лановой

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной смерти Василия Ланового стал коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной стал коронавирус. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», — передает телеканал «360». Вместе с ним COVID-19 заболела жена артиста Ирина Купченко.

О болезни Василия Ланового стало известно 2 января. Несмотря на то, что артист чувствовал себя хорошо, из-за преклонного возраста (86 лет) было принято решение о его госпитализации. 28 января стало известно, что он попал в реанимацию. При этом, как рассказал друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо, его тест на коронавирус уже показывал отрицательный результат, но организм ослаб после лечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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