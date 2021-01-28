Финансист назвал способ увеличить накопленные сбережения

Наиболее консервативным видом инвестиций является покупка валюты, золотых и серебряных монет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для увеличения своих сбережений необходимо инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту. Однако для получения максимальной прибыли нужно быть готовым к высоким рискам все потерять. Об этом рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты», — рассказал финансист в беседе с «Прайм». По его словам, наиболее консервативным видом инвестиций является покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают рублевые средства от девальвации. Они обеспечивают в долгосрочной перспективе средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.

Самыми рискованными инструментами для инвестиций, по словам Иванова, являются вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые демонстрируют резкие колебания в краткосрочном периоде. Финансист также подчеркнул, для того, чтобы деньги приносили прибыль, необходимо разбираться в инструментах вложения.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что приобретать валюту наиболее выгодно на Московской бирже через брокерский счет. Там возможно купить банкноты практически по реальной цене. Он отметил, что способ не только выгодный, но и удобный. Купить валюту можно онлайн в мобильных приложениях или веб-кабинетах финансовых организаций страны. При этом все операции фиксируются в системе торгов биржи.