Анна Храмцова решила восстановиться в органах благодаря поддержке коллег Фото: khramtsovaaniya_ifbb, Instagram

Анна Храмцова из Екатеринбурга, уволенная из Росгвардии за видео в Instagram, объяснила, почему решила вернуться на службу. Конфликт работодателя и бывшего прапорщика полиции сейчас рассматривает Ленинский районный суд. О причинах возвращения URA.RU рассказала сама Храмцова.

По словам девушки, ее уволили незаконно, поэтому она решила восстанавливаться через суд. «За такое (публикацию видео в instagram — прим. ред.) не увольняют уж точно», — объяснила Анна Храмцова свое решение.

Поводом для увольнения стали публикации Храмцовой видео в своем instagram, на которых якобы изображены секретные объекты. Про эти посты в соцсети кто-то из коллег сообщил руководству. «Есть единицы из тех [коллег], кто помогал и морально поддерживал мня все это время. В том числе, из руководящего состава городского управления МВД. Благодаря им я решилась на судебные разбирательства», — рассказала URA.RU Храмцова, добавив, что на работе не всегда бывает так, чтобы все устраивало.

В иске к бывшему работодателю, кроме восстановления на службе, Храмцова требует 1 млн рублей компенсации морального вреда и зарплату за вынужденные отгулы. Юрист Яна Худякова, представляющая интересы Росгвардии в суде, назвала ситуацию обычным трудовым спором. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской на момент публикации не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Весной 2019 года Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области стала самой красивой сотрудницей ведомства по итогам общероссийского конкурса. Храмцова профессионально занимается фитнес-бикини. Бывший прапорщик полиции побеждала в нескольких профильных соревнованиях. В интервью URA.RU девушка рассказывала, что не хотела бы сотрудничать с глянцевыми журналами.