Олег ЛСП рассказал, как поссорился с Оксимироном

Конфликт ЛСП и Оксимирона произошел из-за сложного характера последнего Фото: Владимир Андреев

Ссора рэперов Олега ЛСП (Олег Савченко) и Оксимирона (Мирон Федоров) произошла из-за того, что последний не воспринимает шутки в свой адрес. Об этом заявил Олег ЛСП на youtube-шоу «50 вопросов».

Олег ЛСП и Оксимирон не общаются с 2016 года. До этого рэперы тесно сотрудничали и записывали совместные треки. Савченко признался, что конфликт начался из-за того, что он хотел пошутить об Оксимироне в своей песне. «Причина всей истории — разный уровень чувства юмора. Я и Рома [Англичанин, умерший участник проекта „ЛСП“] не стеснялись смеяться ни над чем, ни над кем. В первую очередь, над собой. У Мирона не было такого чувства юмора. Он мог смеяться над собой, как хочет, но если над ним смеялся кто-то другой — для него это переходило в плоскость оскорблений», — сказал Олег Савченко.

Ранее Оксимирону приписывали роман с экс-участницей группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Сама певица призналась, что между ними была симпатия, но во что-то большее она не переросла, пишет Life .

Осенью 2020 года ЛСП выпустил первый за три года альбом «Свиное рыло». Поклонники благосклонно приняли альбом и оценили его вызывающее название. Проект «ЛСП» существует с 2012 года. Ранее в коллективе также принимал участие Рома Англичанин (Сащеко). В 2017 году он скончался, напоминает RT.