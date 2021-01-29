Тюменская порнозвезда призналась, что деградирует

Лола Тейлор заявила о том, что из-за отсутствия работы начала деградировать Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор призналась в том, что из-за отсутствия работы и развлечений начала деградировать. Об этом она заявила в беседе с URA.RU. По словам Тейлор, это снова привело ее к депрессии.

«Работы толком нет, я постоянно сижу дома. Из-за этого начала уже деградировать. Не знаю, как справиться с этим состоянием. Настроения нет никакого. Я снова впала в депрессию. Не знаю, почему мне так не везет, но у меня в жизни снова началась черная полоса», — пояснила она в разговоре с агентством.

Тейлор добавила, что сейчас готовится к очередной операции по липосакции. И это также не добавляет ей настроения. Кроме этого, она испытывает другие проблемы со здоровьем. Какие именно — порнозвезда уточнят не стала.

Ранее Лола Тейлор получила восемь суток административного ареста за езду на автомобиле без водительского удостоверения. В начале декабря на Тейлор и ее подругу напал пьяный мужчина с самурайским мечом.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем переехала в Москву, где начала строить карьеру в порноиндустрии.