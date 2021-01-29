Студенты вернутся в вузы 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

С 8 февраля вузы России возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщает Министерство образования и науки России.

«Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года», — говорится на официальном сайте Минобрнауки. Возвращение к очному обучению должно быть реализовано с профилактическими мерами, уточняется в документе

В конце января министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что студенты будут учиться очно в скором времени. Об этом напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее Минобрнауки давало лишь рекомендации, в каком формате начать новый семестр. Обучение в дистанционном формате оставалось на усмотрение учреждений.