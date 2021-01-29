Минобрнауки с 8 февраля разрешило студентам учиться очно

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, учебный процесс, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Студенты вернутся в вузы 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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С 8 февраля вузы России возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщает Министерство образования и науки России.

«Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года», — говорится на официальном сайте Минобрнауки. Возвращение к очному обучению должно быть реализовано с профилактическими мерами, уточняется в документе

В конце января министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что студенты будут учиться очно в скором времени. Об этом напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее Минобрнауки давало лишь рекомендации, в каком формате начать новый семестр. Обучение в дистанционном формате оставалось на усмотрение учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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