С 8 февраля вузы России возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщает Министерство образования и науки России.
«Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года», — говорится на официальном сайте Минобрнауки. Возвращение к очному обучению должно быть реализовано с профилактическими мерами, уточняется в документе
В конце января министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что студенты будут учиться очно в скором времени. Об этом напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее Минобрнауки давало лишь рекомендации, в каком формате начать новый семестр. Обучение в дистанционном формате оставалось на усмотрение учреждений.
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