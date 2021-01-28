В Екатеринбурге полиция задержала сотрудницу штаба Навального

Штаб Навального анонсировал новую акцию 31 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Екатеринбурге перестала выходить на связь Виктория Райх, сотрудница местного штаба Алексея Навального. Утром 29 января ее от подъезда собственного дома в центре города увезли неизвестные, сообщил URA.RU адвокат Алексей Бушмаков. По данным агентства, Райх задержали силовики.

«Викторию Райх из штаба Навального скрутили у подъезда и увезли в неизвестном направлении», — рассказал Бушмаков. Информацию об этом также подтвердил представитель правозащитной организации «ОВД-Инфо» Сергей Зыков. По его словам, сотрудницу штаба Навального скрутили несколько человек. «Назвать это задержанием язык не поворачивается. Дозвониться до нее невозможно», — сказал Зыков.

«Работают с активисткой сотрудники полицейского центра „Э“ (по противодействию экстремизму — прим. ред.)», — сообщил агентству осведомленный источник. По его словам, скоро заявление сделает адвокат Райх. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области воздержались от комментария по этому поводу.

Акция в поддержку блогера Алексея Навального прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо» и завершилось в сквере у Театра драмы. Поначалу все было спокойно, полиция и ОМОН Росгвардии просто наблюдали за митингующими, затем начались задержания. По некоторым данным, катализатором силового метода и разгона участников акции стали провокации: брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки.