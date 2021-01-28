28 января 2021
27 января 2021

В Тюмени запрет, возмутивший пенсионеров, оказался бесполезным

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, бабушка, автобус, общественный транспорт, пенсионеры
За последние две недели наибольшая заболеваемость отмечается среди граждан в возрасте старше 65 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров остается наибольшей, несмотря на запреты властей. Статистику по заболевшим в разных возрастных группах приводит оперативный штаб региона. Согласно этим данным, за последние недели граждане старше 65 лет заражались COVID-19 чаще, чем все остальные.

«Наибольший показатель заболеваемости в последние две недели по-прежнему среди людей старше 65 лет», — такие данные приводит оперативный штаб по Тюменской области. Чаще стали выявлять коронавирус в возрастной группе от 50 до 64 лет и у тюменцев средних лет, а также среди молодежи. А вот среди детей заболеваемость снизилась на 14%.

Среди муниципалитетов на Тюмень приходится 70% от всех зарегистрированных случаев коронавируса. В два раза заболеваемость выросла в Вагайском районе, в полтора — в Ишимском и Голышмановском районах и в Тобольске.

Ранее граждан в возрасте 65+ обязали соблюдать обязательную самоизоляцию, чтобы снизить количество заболевших среди этой категории. Запрет ввели 16 ноября. С этого же момента пенсионерам заблокировали транспортные карты. Однако тюменцы из категории риска продолжают пользоваться общественным транспортом, но уже за свой счет. В связи с этим граждане потребовали вернуть доплаты, которые ранее практиковались в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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