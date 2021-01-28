Полиция предупредила о транспортном коллапсе в Челябинске из-за воскресной акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 31 января в центре города будут перекрывать автомобильное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, это связано с проведением не согласованных с властями акций. Речь идет об акциях в поддержку блогера Алексея Навального.

«В связи с проводимым комплексом мер по охране порядка и безопасности дорожного движения <.> 31 января будет ограничено автомобильное и пешеходное движение в местах возможного проведения несанкционированных акций», — заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области. Горожан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и в случае необходимости выбирать иные маршруты.

Также челябинцев просят не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство. «Попытки проведения несанкционированных публичных мероприятий и совершение их участниками провокационных действий будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — заявили в полиции.

23 января в Челябинске и Магнитогорске несанкционированные акции собрали от 1300 до 1,5 тысячи человек. Как отмечают наблюдатели, челябинская полиция вела себя предельно корректно. Участники акции в Челябинске прошли от бульвара Славы по проспекту Ленина до памятника Курчатову, что спровоцировало пробки в центре города. Восемь участников оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, шесть арестованы на срок от 7 до 13 суток. Следующие акции намечены на 31 января, полиции уже получила соответствующие вводные.