Челябинские силовики получили вводные перед акциями за Навального

23 января полиции Челябинска удалось избежать провокаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские полицейские получили вводные перед 31 января. В этот день должна состояться новая несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, основной посыл сводится к тому, чтобы не поддаваться на возможные провокации со стороны участников акции.

«Не допускать неоправданного применения силы, не поддаваться на провокации, если акция 31 января в Челябинске состоится», — рассказал URA.RU инсайдер. Источник отметил корректное поведение челябинской полиции во время несогласованной властями акции 23 января. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.

Акция в поддержку Навального в Челябинске 23 января была самой массовой в регионе из числа мероприятий в поддержку блогера. Участники несколько раз пытались спровоцировать полицейских на жесткие действия. У памятника Курчатова сотрудников полиции стали забрасывать снежками. Во время движения по городу полиция, чтобы избежать ДТП, даже перекрывала движение транспорта, когда участники шли на красный свет.

По решению суда два организатора шествия отправлены под административный арест на девять суток. Троих за неповиновение полиции арестовали на сроки от 8 до 13 суток. Еще один организатор шествия получил семь суток ареста за то, что, двигаясь вдоль площади Революции, повел активистов не через подземный переход, а через проезжую часть, где нет разметки для пешеходов. Это спровоцировало транспортный коллапс.

Навальный был задержан после возвращения из Германии, он находится под арестом до 15 февраля. Глава сети его штабов Леонид Волков объявил 31 января датой новых митингов по всей стране.