Сергей Зайцев (справа) прибыл в Екатеринбург с Юрием Пономаревым (в центре) Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый заместитель Генпрокурора в УрФО Сергей Зайцев прибыл в Екатеринбург в сопровождении своего предшественника — замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева. Они уже встретились с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, обсудив приоритеты в работе нового замгенпрокурора. Подробности сообщили в пресс-службе полпредства.

«На встрече обсуждались вопросы взаимодействия аппарата полномочного представителя президента и управления Генпрокуратуры по УФО с прокурорами по эффективному решению актуальных социально-экономических проблем. Среди них — обеспечение трудовых прав граждан, мер социальной защиты и поддержки населения в период введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, укрепление законности и правопорядка», — сообщили в полпредстве.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев переедет в Москву и займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Эту информацию подтверждал сам Ткачев. Его место занял Сергей Зайцев, который был до этого заместителем Генпрокурора РФ в Приволжском федеральном округе.