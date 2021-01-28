В Екатеринбурге сотруднице штаба Навального грозит арест

Викторию Райх доставили в отдел полиции №10 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх нашлась в отделе полиции №10 в Железнодорожном районе. Об этом URA.RU сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«Райх нашлась в 10-м отделе полиции. Составляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации массового мероприятия — прим. ред.) за организацию шествия», — сообщил Бушмаков. По указанной административной статье активистке грозит арест на срок до 15 суток. «Не исключено, что заседание может состояться уже сегодня, чтобы исключить участие одного из лидеров в предстоящей [31 января] акции», — поделился собеседник агентства.

Утром Викторию Райх скрутили и затолкали в машину несколько людей. Ее увезли в неизвестном направлении. В полиции Екатеринбурга по-прежнему не дают комментариев по ситуации.

Протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. В конце акции полиция и ОМОН Росгвардии провели задержания, протоколы составлены в отношении 22 человек, двое из них — руководитель штаба Навального Алексей Гресько и участник акции Евгений Механцев — были арестованы. Катализатором силового разгона участников акции стали провокации: брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки.