Максим Скворцов стал директором департамента экономики региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на должность руководителя департамента экономики региона назначен Максим Скворцов. Информацию на своем сайте сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Директором экономики Тюменской области назначен Максим Скворцов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщается на сайте правительства региона.

С 2018 года Максим Скворцов занимал должность генерального директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании». На прошлой неделе URA.RU писало, что распоряжение о назначении Скворцова на должность должно появиться в ближайшее время. Сам он это кадровое решение комментировать не стал.