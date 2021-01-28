28 января 2021
27 января 2021

В Тюменской области назначили главу ключевого департамента. Как и обещало URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Максимом Скворцовым, директором тюменской агролизинговой компании. Тюмень , скворцов максим
Максим Скворцов стал директором департамента экономики региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на должность руководителя департамента экономики региона назначен Максим Скворцов. Информацию на своем сайте сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Директором экономики Тюменской области назначен Максим Скворцов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщается на сайте правительства региона.

С 2018 года Максим Скворцов занимал должность генерального директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании». На прошлой неделе URA.RU писало, что распоряжение о назначении Скворцова на должность должно появиться в ближайшее время. Сам он это кадровое решение комментировать не стал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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