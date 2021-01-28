Вице-премьер РФ назвала главного загрязнителя Челябинска

На «Мечел» приходится почти 58% выбросов всех предприятий Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курирующая вопросы экологии в правительстве РФ вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ПАО «Мечел» главным загрязнителем Челябинска. Об этом она заявила в ходе визита в Челябинскую область.

«А теперь не про позитив. Съездила я к главному загрязнителю Челябинска. У него есть хозяин, и предприятие должно вкладываться в экологические программы. Реализация таких проектов, как „Чистый воздух“, — главная задача государства. И как контролера, и как помощника для бизнеса. Не продлевать до бесконечности программы — в декабре 2023 года уже должны быть ощутимые результаты. А то уже разные юрлица пытались передвинуть на и 2025-й, и дальше, но нет», — написала Абрамченко в Instagram.

«„Мечел“ — это площадка, которая представляет собой наибольшую проблему для Челябинска, с нее и надо начинать. Собственники должны понимать, что другого варианта, кроме модернизации, нет», — подчеркнула также Абрамченко.

Как пояснил губернатор Алексей Текслер, накануне визита он подписал с предприятием дополнительные пункты к соглашению от 2019 года. «Новый комплекс экологических мер рассчитан до 2026 года. Компания вкладывает в их реализацию более 3 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Мы с пониманием отнеслись к предложению пересмотреть сроки программы и совместно разработали обновленный план мероприятий. Его реализация позволит сократить выбросы на 433 тонны в год. Что важно, из них около 330 тонн — это вещества I, II и III классов опасности. Всего объем выбросов будет уменьшен более чем на 15 тысяч тонн в год», — добавил гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Абрамченко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и первый замминистра природных ресурсов и экологии страны Денис Храмов прибыли в Челябинск утром 29 января. Визит предусматривает осмотр предприятий «Мечела» и ЧТПЗ, объектов экологического мониторинга, рекультивируемой свалки и совещание с вице-губернаторами субъектов УрФО.