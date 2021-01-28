По словам Виктории Абрамченко, в 2020 году упаковка и пластик составили половину всех отходов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2030 году объем мусора, который сейчас в России складируется на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), должен снизиться вдвое, передает корреспондент URA.RU. Об этом заявила 29 января в ходе визита в Челябинск вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Даже современный полигон — это захоронение в землю мусора, пусть даже отработанного и отсортированного. Наша с вами задача — сократить объемы этого мусора в земле к 2030 году вдвое», — сказала Абрамченко. По словам вице-премьера, для этого нужно использовать различные методы. Прежде всего — раздельный сбор отходов, сокращение объемов упаковки и отказ от плохо поддающегося переработке пластика.

Заявление прозвучало после инспекции территории одной из крупнейших в мире свалок, которая действовала в Челябинске с 1949 по 2018 год. Связанные с ней проблемы президент Владимир Путин обсуждал с челябинским губернатором Алексеем Текслером, а закрытие полигона Абрамченко назвала одной из крупнейших побед в сфере экологии.

За 69 лет свалка разрослась на 74 гектара, а спрессованный мусор достиг высоты 42 метров. Из-за постоянных возгораний город регулярно затягивало гарью, объем выбросов свалочных газов оценивали более чем в 60 тысяч тонн в год. К 2021 году на месте полигона появится зеленый холм: помимо травы, Абрамченко предложила засадить его также деревьями.

В поездке вице-премьера сопровождают высокопоставленные правительственные чиновники, включая замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлану Радионову. После поездки пройдет видеосовещание с вице-губернаторами регионов УрФО, отвечающими за вопросы экологии и природопользования.

В Челябинске вице-премьеру представили самые современные технологии переработки мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU